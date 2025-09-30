Inter Cruciani | Pio Esposito? Glorificarlo fa male anche a lui

Ilprimatonazionale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Cruciani è intervenuto durante il podcast sportivo Numer1, commentando la crescente pomposità riguardo al giovane Francesco Pio Esposito, attaccante dell’ Inter. Pio Esposito, da mesi – ma soprattutto dopo il primo gol in Serie A contro il Cagliari – è elogiato dai media che lo pongono come futuro del calcio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter cruciani pio esposito glorificarlo fa male anche a lui

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Cruciani: “Pio Esposito? Glorificarlo fa male anche a lui”

In questa notizia si parla di: inter - cruciani

inter cruciani pio espositoCruciani: “Esposito pompato come il Sacro Graal, di che parliamo? Viene presentato come…” - Intervenuto durante il podcast "Numer1", Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha parlato così di Francesco Pio Esposito ... Come scrive msn.com

inter cruciani pio espositoInter, la notte magica di Pio Esposito. Chivu: “Ha il futuro davanti ma deve tenere i piedi a terra” - Il tecnico nerazzurro: “Sta sorprendendo anche me, ma non pretendiamo troppo da lui per ora” ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Cruciani Pio Esposito