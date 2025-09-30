Inter Cremonese grigiorossi già al lavoro verso la sfida di San Siro | Nicola si prepara così

Inter Cremonese, le ultime in vista della sesta giornata di Serie A contro i grigiorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La Cremonese si sta preparando con determinazione per il difficile impegno di sabato sera a San Siro, dove affronterà l’ Inter in un match cruciale di campionato. La squadra grigiorossa, reduce da alcune difficoltà in stagione, è consapevole della grande sfida che l’attende contro una delle formazioni più forti della Serie A, ma si sta concentrando al massimo per cercare di fare risultato contro i nerazzurri. Questa mattina, i ragazzi di Davide Nicola si sono ritrovati presso il Centro Sportivo Giovanni Arvedi intorno alle 9 per l’allenamento mattutino, un momento che ha dato inizio a una giornata di preparazione mirata alla partita contro l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cremonese, grigiorossi già al lavoro verso la sfida di San Siro: Nicola si prepara così

