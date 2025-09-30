Inter Chivu sorprende tutti | rilancio Bisseck Zielinski scavalca Frattesi

Mai banale Cristian Chivu, che sorprende ancora una volta tutti nelle scelte di formazione per la sfida odierna di Champions League con lo Slavia Praga. L' Inter cerca il secondo successo in altrettante gare in Europa nella gara contro i cechi e piazza la sorpresa Zielinski a centrocampo al posto di Barella. Riposa almeno inizialmente quindi uno dei senatori dello scacchiere nerazzurro, con Chivu che rilancia il polacco ex Napoli dal primo minuto. L'altra novità in mediana rispetto alla vittoriosa trasferta di campionato a Cagliari riguarda invece Sucic, preferito a Mkhitarya n e Frattesi.

