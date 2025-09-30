Inter Chivu l’ha bocciato | sostituto da 40 milioni
Il futuro dell’Inter passa dalla scelte di Chivu: il tecnico sembra già aver bocciato un calciatore, il sostituto costa 40 milioni di euro Le sconfitte contro Udinese e Juventus hanno fatto male all’Inter in quest’inizio di stagione, ma le cose sono migliorate nelle ultime uscite. I nerazzurri hanno mostrato un gioco dominante e raggiunto tre vittorie consecutive, un traguardo importante che ha solidità e certezze nel lavoro quotidiano di Cristian Chivu. Ora la Beneamata deve reggere la prova della continuità e la partita contro lo Slavia Praga deve portare in dote tre punti essenziali per il percorso in Champions League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»
Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»
En plein cercasi: l’Inter di Chivu a caccia di un inizio perfetto in Champions. L’obiettivo è di avere 12 punti prima delle sfide alle big - X Vai su X
Chivu così sulle rotazioni di formazioni e l'annuncio su Sommer? #Inter #InterDipendenza #ConferenzaStampa #Dichiarazioni #Chivu - facebook.com Vai su Facebook
Inter, molta rabbia ma poca lucidità. Chivu: «Bisogna trovare qualche stimolo in più» - L’allarme lo ha lanciato lo stesso allenatore nerazzurro al termine del match contro l’Udinese: «Devo realizzare le mie idee con ... Segnala ilmessaggero.it
Il nuovo colpo Inter è già bocciato: “E’ una disgrazia” - Il calciomercato estivo dell’Inter ha vissuto di luci e ombre, alcuni arrivi interessanti ma senza acuti particolari e anzi con le perplessità derivate da più acquisti di un certo spessore che non si ... Da calciomercato.it