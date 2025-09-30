Inter che beffa | pari Slavia al 91' prima vittoria in Youth League ancora rinviata

Finisce 2-2 il match per i ragazzi di Carbone, al secondo pareggio consecutivo. Nerazzurri sotto nel primo tempo per il graffio di Pikolon, poi la rimonta grazie ai centri di Zouin e Lavelli e la beffa a tempo scaduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, che beffa: pari Slavia al 91', prima vittoria in Youth League ancora rinviata

In questa notizia si parla di: inter - beffa

Beffa Inter, il calciatore ha un altro accordo in Serie A

Inter, che beffa: la richiesta è di 30 mln, così il colpo può saltare

Leoni Inter, la beffa del calciomercato: i nerazzurri potevano chiudere già lo scorso anno con la Sampdoria! Il retroscena

FRIEDKIN BEFFA MILAN E INTER Colpo grosso in Premier League! - facebook.com Vai su Facebook

Che beffa per l'#AlHilal di #Inzaghi L'ex #Inter pareggia contro l'#AlAhli facendosi rimontare dal 3 a 0 ? - X Vai su X

LIVE PRIMAVERA Inter-Slavia Praga 0-1 - Intervallo, cechi avanti dopo i primi 45' - Duplice fischio dell'arbitro, l'Inter è sotto 0- Come scrive fcinternews.it

Champions League, al Meazza lo Slavia Praga contro l'Inter, il coach ceco: «Sono cresciuto con le partite delle milanesi» - Ha vinto quattro campionati e due volte è arrivato fino ai quarti di finale di Europa League ... Segnala milano.corriere.it