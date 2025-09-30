Inter Barbara Berlusconi soddisfatta per la vendita di San Siro

La figlia dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, Barbara, in un’intervista all’ Ansa si è detta soddisfatta per l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale di Milano sulla vendita di San Siro. SODDISFAZIONE – “ La decisione del Consiglio comunale è solo un primo ma importante passo verso la costruzione del nuovo stadio e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Barbara Berlusconi soddisfatta per la vendita di San Siro

In questa notizia si parla di: inter - barbara

San Siro a Milan e Inter, soddisfatta Barbara Berlusconi: “Primo passo per il nuovo stadio”

? #SanSiro verso una nuova era! Il Consiglio comunale approva la cessione a #Milan e #Inter. Barbara Berlusconi parla del futuro del simbolo del calcio milanese Tutti i dettagli e i prossimi passi ? #CalcioItaliano #SerieA #NuovoStadio #Milano - X Vai su X

“The Tiger” racconta la storia di Barbara Gucci interpretata da Demi Moore. Ecco il video - facebook.com Vai su Facebook

San Siro a Milan e Inter, soddisfatta Barbara Berlusconi: “Primo passo per il nuovo stadio” - Nella notte, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti sono state vendute a Milan e Inter: l'ex AD dei rossoneri, Barbara Berlusconi, plaude il voto positivo del Consiglio Comunale ... Si legge su msn.com

Barbara Berlusconi: "La decisione del Consiglio comunale è solo un primo ma importante passo verso la costruzione del nuovo stadio e una bella notizia per la città" - Barbara Berlusconi, ai microfoni dell'ANSA, ha commentato così l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera per la cessione di San Siro a Milan e Inter: ... Scrive milannews.it