Inter Auriemma | Pio Esposito meglio sia di Lucca che di Thuram
Inter, a seguito del gol contro il Cagliari i riflettori della Serie A sono ancora più puntati sul gioiellino nerazzurro Francesco Pio Esposito. L'attaccante classe 2005 dell' Inter è stato al centro di un acceso dibattito ai microfoni di Calcio Selvaggio, dove il giornalista Raffaele Auriemma lo ha elogiato.
In questa notizia si parla di: inter - auriemma
Auriemma rispolvera addirittura Inter Juve del 2018 con Pjanic: «A proposito di espulsioni date e non date alla Juventus e che, come dice Tudor, condizionano una stagione…». La frecciata dopo il mancato rosso a Orban! – FOTO
Auriemma sicuro sulla corsa scudetto: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, Milan e Inter…»
Auriemma sulla corsa al primo posto: «Il Milan come gli azzurri dell’anno scorso? Non bisogna fare come l’Inter…»
Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni - La vittoria dell'Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell'attaccante campano Franc ...
Auriemma: "Esposito molto meglio di Lucca, punta Italia per 15 anni. Anzi, per me Thuram…" - Pio Esposito ha trovato il primo gol con la maglia dell'Inter contro il Cagliari e scalpita per avere altre occasioni di mettersi in mostra.