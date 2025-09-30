Care lettrici, cari lettori “ La Russia non dovrebbe avere dubbi: la NATO e gli alleati impiegheranno, in conformità con il diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non militari necessari per difendersi “, hanno affermato i portavoce dell’Alleanza in una dichiarazione rilasciata martedì. “ Se abbatterete uno dei nostri caccia sarà guerra “, hanno immediatamente replicato i portavoce del Cremlino. Parole che alzano il livello della tensione e terrorizzano l’Europa che teme una leggerezza nelle “regole d’ingaggio” che potrebbero trascinare il Vecchio Continente in una guerra che per molti stiamo già combattendo, almeno sotto forme ibride e non convenzionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Insidewar – L’annosa questione delle “violazioni dello spazio aereo Nato”