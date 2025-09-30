Inseguimento a folle velocità al confine con la Francia latitante cerca di travolgere un agente

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inseguimento a folle velocità nelle strade al confine tra l'Italia e la Francia. A scappare dalla polizia di frontiera è un uomo di 38 anni della provincia di Como, ricercato per maltrattamenti in famiglia. È stato arrestato.L'operazione è scattata, dopo una segnalazione dei carabinieri di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inseguimento - folle

Folle inseguimento con gli spacciatori: uomo sperona la volante e scappa

Folle inseguimento a Ostia, non si ferma all’alt e scappa: buca una ruota e viene fermato dai carabinieri

VIDEO | La folle fuga (anche con le ruote danneggiate), l’inseguimento e poi l’arresto

inseguimento folle velocit224 confineInseguimento a folle velocità al confine con la Francia, latitante cerca di travolgere un agente - A scappare dalla polizia di frontiera è un uomo di 38 anni della provincia di Como, ricercato per maltrattamenti in ... Come scrive milanotoday.it

Folle inseguimento sulla FiPiLi, speronano le gazzelle dei carabinieri. Arrestati - Pisa, 22 agosto 2025 – E’ finito con due arresti – poi convalidati con uno dei due posto ai domiciliari e nessuna misura cautelare per l’altro – il folle inseguimento di Ferragosto tra Pisa e Livorno ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Inseguimento Folle Velocit224 Confine