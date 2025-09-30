Inquinamento elettromagnetico Ecco la mozione
Una mozione che impegna la giunta ad attuare azioni concrete "per garantire la trasparenza, l’informazione e la protezione della popolazione dal crescente inquinamento elettromagnetico ". E’ stata presentata da In Comune per Vinci, dal capogruppo Giuseppe Pandolfi (nella foto). È aumentata anno dopo anno l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche artificiali prodotte da stazioni radio base di telefonia, wi-fi private, cellulari – ha detto – le modifiche di legge hanno incrementato a dismisura le possibilità di esporre la cittadinanza a crescenti livelli di esposizione alle onde elettromagnetiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
