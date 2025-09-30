Innovazione legislativa e tecnologica | l’app degli Avvocati irpini

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Ordine degli Avvocati di Avellino lancia un’innovativa app mobile, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, per offrire agli iscritti aggiornamenti in tempo reale su novità normative e attività dell’Ordine   L’app – completamente gratuita – offre agli utenti un accesso immediato a un patrimonio legislativo e giurisprudenziale costantemente aggiornato e garantisce un canale diretto di comunicazione con l’Ordine, con le ultime novità in tempo reale e un ampio repertorio di utili risorse consultabili anche in mobilità.   L’appuntamento è per domani, primo ottobre, alle 15. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

