Inizio attività didattiche all' Asilo Lupetto Vittorio | Struttura che rappresenta un unicum nella nostra città

Si è svolta questa mattina, presso l’Asilo Lupetto Vittorio, la cerimonia di inaugurazione dell’anno didattico, alla presenza del vicesindaco con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello, del generale di Brigata Pasquale Spanò, Comandante dell’Aosta, accompagnato dal personale dei vari reparti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: inizio - attivit

L’Associazione Albero Fiorito vi invita alla Festa di inizio attività: Sabato 27 settembre 2025 Scuola primaria di Mozzate ? Ritrovo ore 15:00 – Inizio festa ore 15:30 Un pomeriggio tra magia e divertimento. Aperto a tutti. #mozzate #cittadimozzate #comune - facebook.com Vai su Facebook

Posticipate le aperture di alcuni asili nido per l'anno 2023/2024 nel municipio VI - Nel municipio VI a causa di alcuni lavori di ristrutturazione di asili nido e scuole dell’infanzia, l’inizio delle attività didattiche del nuovo anno saranno posticipate. Scrive romatoday.it

Asili nido, nelle strutture pubbliche 75 posti - L’inizio di settembre coincide con la ripartenza dell’attività degli asili nido cittadini e per l’amministrazione è il tempo per fare il punto della situazione sia riguardo alla quantità dell’offerta ... Riporta ilrestodelcarlino.it