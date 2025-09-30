Inizio attività didattiche all' Asilo Lupetto Vittorio | Struttura che rappresenta un unicum nella nostra città

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina, presso l’Asilo Lupetto Vittorio, la cerimonia di inaugurazione dell’anno didattico, alla presenza del vicesindaco con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello, del generale di Brigata Pasquale Spanò, Comandante dell’Aosta, accompagnato dal personale dei vari reparti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizio - attivit

Posticipate le aperture di alcuni asili nido per l'anno 2023/2024 nel municipio VI - Nel municipio VI a causa di alcuni lavori di ristrutturazione di asili nido e scuole dell’infanzia, l’inizio delle attività didattiche del nuovo anno saranno posticipate. Scrive romatoday.it

Asili nido, nelle strutture pubbliche 75 posti - L’inizio di settembre coincide con la ripartenza dell’attività degli asili nido cittadini e per l’amministrazione è il tempo per fare il punto della situazione sia riguardo alla quantità dell’offerta ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Inizio Attivit224 Didattiche Asilo