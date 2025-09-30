Iniziati i lavori per il nuovo studentato in città | avrà 109 posti letto per gli universitari

Con la consegna, pochi giorni fa, del cantiere all’impresa vincitrice dell’appalto integrato hanno preso il via i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della porzione di immobile del Collegio delle Missioni Africane, ubicato in via San Giovanni di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: iniziati - lavori

Baronissi, iniziati i lavori per la Casa della Salute

FiPiLi, due viadotti sotto la lente: "Lavori previsti e già iniziati"

Iniziati i lavori per il nuovo pozzo a Bassano Romano, ma l'acqua è torbida e non potabile

Iniziati i lavori alla rete fognaria in per cercare di mitigare il rischio idraulico nella zona attraverso un efficientamento del sistema delle acque piovane. - facebook.com Vai su Facebook

Iniziati i lavori per il nuovo studentato in città: avrà 109 posti letto per gli universitari - L’organizzazione distributiva scelta è quella “ad albergo”, con corridoi centrali e camere affacciate, a cui si affiancano servizi collettivi ... padovaoggi.it scrive

Ecco come proseguono il lavori per il nuovo studentato e la trasformazione di Biumo Inferiore - Proseguono i lavori nel quartiere di Biumo Inferiore per realizzare il nuovo Studentato diffuso di Varese, rigenerare e rendere fruibili le antiche corti, riqualificare molti edifici storici. Segnala varesenews.it