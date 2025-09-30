Infrastrutture un miliardo per le strade | fondi a 480 Comuni della Campania

“Un miliardo per le strade”, recita il consueto cartello che accompagna le conferenze stampa convocate a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Campania  Vincenzo De Luca. Quella di questa mattina serviva per fare il punto sul completamento del  programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania.  La sala giunta, oltre ai giornalisti, ospita i sindaci di molti Comuni della Campania, soprattutto quelli delle aree interne, a cui, spiega De Luca, sono rivolti “il 99% degli interventi”.  L’importo complessivo è di 921 milioni di euro:  circa 379 milioni a valere sui fondi di coesione e circa 542 milioni a valere sulle risorse  Por Campania Fesr 2021-2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

