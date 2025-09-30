Infrastrutture un miliardo per le strade | fondi a 480 Comuni della Campania
“Un miliardo per le strade”, recita il consueto cartello che accompagna le conferenze stampa convocate a Palazzo Santa Lucia dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Quella di questa mattina serviva per fare il punto sul completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania. La sala giunta, oltre ai giornalisti, ospita i sindaci di molti Comuni della Campania, soprattutto quelli delle aree interne, a cui, spiega De Luca, sono rivolti “il 99% degli interventi”. L’importo complessivo è di 921 milioni di euro: circa 379 milioni a valere sui fondi di coesione e circa 542 milioni a valere sulle risorse Por Campania Fesr 2021-2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: infrastrutture - miliardo
Mezzo miliardo per le infrastrutture energetiche
Province, Iannone (FdI): “Stanziato oltre 1 miliardo di euro per infrastrutture stradali” - facebook.com Vai su Facebook
Nvidia sigla un accordo con OpenAI Investimenti fino a cento miliardi di dollari per infrastrutture AI da dieci Gw https://aifi.it/it/private-capital-today/Nvidia-sigla-un-accordo-con-OpenAI… #accordo #investimento #infrastruttura #intelligenzaartificiale - X Vai su X
Dal Ministero quasi 100 milioni per le strade provinciali: ecco come sono suddivisi i fondi - Questi fondi rispondono alle esigenze di ammodernamento della rete gestita dalle province siciliane ... Si legge su lasicilia.it
Lega Biella: dal Mit 1 miliardo per le strade provinciali - Intervento di Alessio Ercoli della Lega sulla situazione biellese. Come scrive laprovinciadibiella.it