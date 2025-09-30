Infrastrutture le priorità di Legacoop | Collegamento veloce tra Cesena e Forlì e messa in sicurezza dell' E45
Un "patto" per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'economia in Emilia-Romagna che porti ai cantieri per il collegamento veloce tra Forlì e Cesena, il casello autostradale della fiera di Rimini, il quadruplicamento della ferrovia tra Bologna e Castel Bolognese, fino al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: infrastrutture - priorit
Iolanda Corte presenta ora a Savona il Libro Bianco priorità infrastrutture Liguria #Uniontrasporti Qui i documenti: https://rivlig.camcom.gov.it/eventi/presentazione-dei-rapporti-economia-provinciale-2024-e-del-libro-bianco-sulle-priorita… #librobianco #Liguria - X Vai su X
Avete presente le priorità di un ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti? Sicurezza stradale, treni che arrivano, autostrade che non crollano. Ecco, scordatevele. Perché Matteo Salvini ha pensato bene di spendere 150 mila euro per una fiction sui camionisti. - facebook.com Vai su Facebook
Legacoop Romagna: “Non si pensi solo al Ponte sullo Stretto, il nostro territorio ha bisogno di un vero sviluppo delle infrastrutture” - Un “patto” per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell’economia in Emilia- Lo riporta corriereromagna.it
Infrastrutture, Legacoop indica i cantieri necessari per la crescita economica: "Dalla Ravegnana alle ferrovie" - Il presidente Lucchi: "Gli interventi di ammodernamento che abbiamo inserito sono indispensabili" ... Da ravennatoday.it