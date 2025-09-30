Infrastrutture documento di Legacoop alla Regione | Ridolfi? Sì all' uso anche come hub per le merci
Un "patto" per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'economia in Emilia-Romagna che porti ai cantieri per il collegamento veloce tra Forlì e Cesena, il casello autostradale della fiera di Rimini, il quadruplicamento della ferrovia tra Bologna e Castel Bolognese, fino al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: infrastrutture - documento
La CGIL Area Vasta Catanzaro-Vibo-Crotone presenta ai candidati al Consiglio regionale un documento con proposte su lavoro, sanità, infrastrutture e lotta alla povertà. «Servono azioni concrete e un grande patto per la dignità del lavoro». Leggi l’articolo c - facebook.com Vai su Facebook
Da Legacoop Romagna un dossier infrastrutture a assessora Priolo - Legacoop Romagna ha consegnato all'assessora regionale Irene Priolo un documento con le priorità infrastrutturali del territorio, dando voce a oltre 360 cooperative associate nelle province di Forlì- ansa.it scrive
Infrastrutture, Legacoop indica i cantieri necessari per la crescita economica: "Dalla Ravegnana alle ferrovie" - Il presidente Lucchi: "Gli interventi di ammodernamento che abbiamo inserito sono indispensabili" ... Da ravennatoday.it