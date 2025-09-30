Infortunio Tomori aggiornamenti sulle condizioni del difensore in vista di Juve Milan | se non dovesse recuperare… Svelate le idee di Allegri per sostituirlo

Infortunio Tomori, aggiornamenti sulle condizioni del difensore: tutti i dettagli in vista di Milan Juve. La gioia per la vetta della classifica conquistata dopo la vittoria sul Napoli è mitigata da una forte preoccupazione in casa Milan. L’infortunio di Fikayo Tomori, costretto a uscire per un risentimento all’adduttore, tiene in ansia Massimiliano Allegri in vista della supersfida di domenica sera contro la Juventus. Il tempo stringe e il tecnico ha già pronto un piano B. Il difensore inglese, pilastro della retroguardia rossonera, è in forte dubbio per la trasferta di Torino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le sue condizioni verranno valutate “giorno per giorno” dallo staff medico, nella speranza di un recupero lampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Tomori, aggiornamenti sulle condizioni del difensore in vista di Juve Milan: se non dovesse recuperare… Svelate le idee di Allegri per sostituirlo

