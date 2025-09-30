Infortunio Thuram pessime notizie dalla rifinitura | cosa è successo e cosa filtra in vista di Villarreal Juve di domani – VIDEO
Infortunio Thuram, niente da fare per il centrocampista: il provino decisivo ha dato esito negativo, non ha partecipato all’allenamento. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Il provino decisivo ha dato l’esito che tutti temevano. Khéphren Thuram non ce la fa: il centrocampista francese non sarà a disposizione di Igor Tudor per la cruciale sfida di Champions League di domani sera contro il Villarreal. La notizia, che era nell’aria, è diventata di fatto ufficiale questa mattina, quando il giocatore non si è presentato in campo con i compagni per l’allenamento di rifinitura. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Thuram Juve: Ufficiale, salta la Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - thuram
“Lauti dov’è?”: Inter, Thuram e compagni scoprono così l’infortunio di Lautaro Martinez
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra
Infortunio Thuram: il fastidio al polpaccio non spaventa lo staff della Juventus ma… Cosa filtra sul centrocampista verso il Villarreal
Juventus, infortunio Bremer e Thuram: gli aggiornamenti https://tinyurl.com/27ab3cpj #infortunioBremer #juve #juventus #thuraminfortunio - facebook.com Vai su Facebook
Tudor:" Bicchiere mezzo pieno, partita seria contro una squadra forte. Infortunio Bremer ? Per me non è niente di grave. Thuram ha sentito qualcosa al polpaccio e l'ho cambiato, per noi è giocatore importante. Noi abbiamo delle certezze, poi sta a me sceglier - X Vai su X
FLASH | Infortunio Thuram, c’è il verdetto in vista di Villareal-Juventus - Non arrivano buone notizie dall'ultimo allenamento della Juventus in vista della sfida di Champions ... fantamaster.it scrive
Infortunio Thuram, ore concitate in casa Juve: il centrocampista ci sarà per la sfida di Champions contro il Villarreal? Cosa filtra - Infortunio Thuram, ore d’apprensione per il centrocampista: anche lui, come Bremer, è in corsa contro il tempo per la sfida di Champions L’infermeria della Juventus rischia di affollarsi nel momento m ... Da juventusnews24.com