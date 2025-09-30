Infortunio Thuram pessime notizie dalla rifinitura | cosa è successo e cosa filtra in vista di Villarreal Juve di domani – VIDEO

Infortunio Thuram, niente da fare per il centrocampista: il provino decisivo ha dato esito negativo, non ha partecipato all’allenamento. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Il provino decisivo ha dato l’esito che tutti temevano.  Khéphren Thuram  non ce la fa: il centrocampista francese non sarà a disposizione di  Igor Tudor  per la cruciale sfida di Champions League di domani sera contro il  Villarreal. La notizia, che era nell’aria, è diventata di fatto ufficiale questa mattina, quando il giocatore non si è presentato in campo con i compagni per l’allenamento di rifinitura. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Thuram Juve: Ufficiale, salta la Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

