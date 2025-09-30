Infortunio Thuram: l’unica nota stonata nella vittoria dell’Inter contro lo Slavia Praga La netta vittoria per 3-0 dell’Inter sullo Slavia Praga, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League 202526, è stata offuscata da un episodio che ha preoccupato tifosi e staff tecnico: l’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, tra i migliori in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Thuram, novità importanti sulle condizioni attuali dell’attaccante dell’Inter