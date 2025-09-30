Infortunio sul lavoro a San Vittore del Lazio

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella giornata odierna all’interno dell’impianto di termo valorizzatore situato a San Vittore del Lazio.Un operaio di 27 anni, appartenente a una ditta esterna con sede a Boville Ernica ma residente a Colleferro, ha riportato gravi ferite a seguito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: infortunio - lavoro

