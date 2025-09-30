Infortunio Miretti niente da fare per il centrocampista | out anche alla vigilia di Villarreal Juve Le ultimissime – VIDEO

Infortunio Miretti, nessuna buona notizia per il classe 2003: non ha preso parte alla rifinitura, il suo recupero procede a rilento. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Se da un lato l’infermeria regala sorrisi, dall’altro continua a destare preoccupazione. Se Bremer e Conceicao sono recuperati, non si può dire lo stesso per Fabio Miretti. Il giovane centrocampista della Juventus è ancora ai box e il suo rientro in campo, che sembrava imminente solo pochi giorni fa, è destinato a slittare ancora. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Infortunio Miretti: i tempi si allungano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

