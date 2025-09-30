Infortunio Miretti niente da fare per il centrocampista | out anche alla vigilia di Villarreal Juve Le ultimissime – VIDEO
Infortunio Miretti, nessuna buona notizia per il classe 2003: non ha preso parte alla rifinitura, il suo recupero procede a rilento. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Se da un lato l’infermeria regala sorrisi, dall’altro continua a destare preoccupazione. Se Bremer e Conceicao sono recuperati, non si può dire lo stesso per Fabio Miretti. Il giovane centrocampista della Juventus è ancora ai box e il suo rientro in campo, che sembrava imminente solo pochi giorni fa, è destinato a slittare ancora. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Infortunio Miretti: i tempi si allungano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - miretti
Infortunio Miretti: problema alla coscia destra per il centrocampista bianconero in Juve Juventus Next Gen. Le sue condizioni
TS – Miretti, infortunio contro la Juve Next Gen: cos’è successo
Juve Juventus Next Gen, Marco Baridon a caldissimo: «Cos’è successo con Vlahovic, segnali da Douglas Luiz. L’infortunio di Miretti cambia il mercato?» – VIDEO
Rientra in gruppo Miretti dopo dopo 40 giorni dall'infortunio muscolare del 13 Agosto contro la Next Gen. Per Miretti c'era lesione di basso grado. - X Vai su X
23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Miretti: arriva un’altra rivelazione sul rientro del centrocampista! Quando potrebbe tornare dal lungo stop, ecco i tempi di recupero del classe 2003 - Nuova rivelazione, ecco quando potrebbe tornare dal lungo stop Tempi di recupero che si allungano, un rientro ancora da ... Lo riporta juventusnews24.com
Infortunio Miretti, ottime notizie dalla Continassa: il centrocampista in netta ripresa, a che punto siamo e cosa filtra sul recupero - Infortunio Miretti, il centrocampista brucia le tappe per tornare a disposizione: ha lavorato alla Continassa per accelerare il suo recupero Un segnale di grande professionalità, un passo importantiss ... Segnala juventusnews24.com