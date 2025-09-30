Infortunio Conceicao Tudor può sorridere | missione recupero completata l’esterno è in gruppo alla vigilia di Villarreal Juve – VIDEO

Infortunio Conceicao, missione recupero completata per l’esterno: dopo il riposo programmato è tornato con i compagni e ora vede il Villarreal. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Missione compiuta. Il piano di gestione studiato da Igor Tudor e dal suo staff ha dato i suoi frutti: Francisco Conceicao è pienamente recuperato e pronto a tornare protagonista nella notte più importante, quella della Champions League. L’esterno portoghese è tornato a lavorare con i compagni e si candida prepotentemente per una maglia da titolare nella sfida di domani contro il Villarreal. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Conceicao Juve: un’arma in più per la Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

