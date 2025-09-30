Infortunio Conceicao Tudor può sorridere | missione recupero completata l’esterno è in gruppo alla vigilia di Villarreal Juve – VIDEO
Infortunio Conceicao, missione recupero completata per l’esterno: dopo il riposo programmato è tornato con i compagni e ora vede il Villarreal. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Missione compiuta. Il piano di gestione studiato da Igor Tudor e dal suo staff ha dato i suoi frutti: Francisco Conceicao è pienamente recuperato e pronto a tornare protagonista nella notte più importante, quella della Champions League. L’esterno portoghese è tornato a lavorare con i compagni e si candida prepotentemente per una maglia da titolare nella sfida di domani contro il Villarreal. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Conceicao Juve: un’arma in più per la Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - conceicao
Juve, Conceiçao sostituito per infortunio durante la partita col Genoa
Infortunio Conceicao: l’esterno della Juventus salta Ungheria Portogallo. Le condizioni rivelate nel comunicato ufficiale portoghese
Juve Inter, infortunio per Conceicao: le condizioni in vista del derby d’Italia
Infortunio Conceicao Novità e ultimissime per Champions League https://bit.ly/4mlRWXn - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus martedì alle 21.00 contro il #BorussiaDortmund in #ChampionsLeague dovrà rinunciare a: - #Miretti (infortunio muscolare) - #Conceicao (affaticamento) - #Zhegrova (ritardo di condizione) - #Milik (escluso dalla lista UEFA) - X Vai su X
FLASH | Infortunio Conceicao: novità in vista del Villarreal - Buone notizie per Igor Tudor, allenatore della Juventus, in vista della sfida contro il Villarreal, ... Lo riporta fantamaster.it
Infortunio Conceicao: perché il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta. Il motivo dietro questa decisione - Infortunio Conceicao: per quale motivo il portoghese non è stato convocato per Juve Atalanta. Come scrive juventusnews24.com