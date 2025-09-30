Infortunio Bremer segnali incoraggianti dalla Continassa! Le ultimissime sul difensore brasiliano in vista di Villarreal Juve
Infortunio Bremer, segnali incoraggianti per il difensore: il problema è solo stanchezza, ma il tecnico pensa di non rischiarlo col Villarreal. Sospiro di sollievo in casa Juventus. L’ansia per le condizioni di Gleison Bremer, costretto a chiedere il cambio durante la partita contro l’ Atalanta, è definitivamente rientrata. I primi controlli hanno escluso lesioni muscolari per il difensore brasiliano, ma la sua presenza domani sera nella super sfida di Champions League contro il Villarreal resta in forte dubbio. Igor Tudor, infatti, sembra intenzionato a non correre rischi. Bremer Juve: la scelta di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bremer prosegue nel recupero dall’infortunio: vuole tornare presto in campo, l’ultimo messaggio social non lascia dubbi – FOTO
Infortunio Bremer: quando torna in campo il difensore della Juventus? Svelato il piano del club bianconero per riabbracciare il giocatore. I prossimi passi
Bremer vede la luce in fondo al tunnel: la Juventus e il difensore hanno cerchiato in rosso questa data per il rientro dall’infortunio. Ecco quando tornerà in campo
Villarreal Juve, il punto sugli infortunati: Bremer e Thuram preoccupano, Conceição dà fiducia - Juventus, emergenza infortuni: Bremer e Thuram a rischio per il Villarreal, Conceição recupera Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Juventus torna subito a concentrarsi sulla Champions League. Lo riporta calcionews24.com
Juventus, infortunio Bremer e Thuram: gli aggiornamenti - La Juventus si ritrova di nuovo con due giocatori titolari in affaticamento. Secondo sportpaper.it