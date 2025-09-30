Infortunio Bremer segnali incoraggianti dalla Continassa! Le ultimissime sul difensore brasiliano in vista di Villarreal Juve

Infortunio Bremer, segnali incoraggianti per il difensore: il problema è solo stanchezza, ma il tecnico pensa di non rischiarlo col Villarreal. Sospiro di sollievo in casa Juventus. L’ansia per le condizioni di Gleison Bremer, costretto a chiedere il cambio durante la partita contro l’ Atalanta, è definitivamente rientrata. I primi controlli hanno escluso lesioni muscolari per il difensore brasiliano, ma la sua presenza domani sera nella super sfida di Champions League contro il Villarreal resta in forte dubbio. Igor Tudor, infatti, sembra intenzionato a non correre rischi. Bremer Juve: la scelta di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

