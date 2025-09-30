Infortunio Bremer allarme rientrato | importanti novità in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal – VIDEO

Infortunio Bremer, l’allarme è rientrato, il difensore si è allenato con i compagni: Tudor ritrova il suo leader per la sfida di Champions. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Una brutta notizia, ma anche una bellissima. Nella giornata campale della vigilia di Villarreal -Juve, Igor Tudor perde Khéphren Thuram ma ritrova il suo leader difensivo. Dall’allenamento di rifinitura di questa mattina alla Continassa è arrivato il segnale che tutti i tifosi aspettavano: Gleison Bremer si è allenato regolarmente in gruppo con il resto dei compagni. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Bremer Juve: recupero completato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, allarme rientrato: importanti novità in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal – VIDEO

