Infortunati Juve | corsa contro il tempo per Bremer e Thuram Conceicao verso l’ok Il punto verso la trasferta contro il Villarreal

Infortunati Juve, il punto e tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal: si corre contro il tempo per recuperare i due big, il portoghese invece ci sarà. Vigilia di Champions League con il fiato sospeso per la Juventus. Archiviato il pareggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor deve fare i conti con l’infermeria in vista della cruciale sfida di domani sera contro il Villarreal. Le condizioni di due pilastri della squadra, Gleison Bremer e Khéphren Thuram, destano preoccupazione, anche se per l’attacco arrivano ottime notizie. Infortunati Juve: il punto sui tre bianconeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione più delicata è quella dei due giocatori usciti malconci dalla sfida con la Dea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

