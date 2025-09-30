Info-point | anche quello di Ceglie Messapica ottiene il finanziamento regionale

CEGLIE MESSAPICA - La sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha comunicato nei giorni scorsi l'esito dell'Avviso pubblico Info-point - Anno 2025. Sono state 89 le istanze presentate dai Comuni pugliesi per accedere ai fondi destinati al potenziamento dei servizi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it