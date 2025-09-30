Influenza vaccini dal medico e in farmacia Si inizia con over 60 fragili e bambini

LA CAMPAGNA. Da mercoledì 1°ottobre le «categorie target», dal 13 ottobre somministrazioni per tutti. «Incidenza in aumento, il Covid rappresenta una quota significativa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

