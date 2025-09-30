Influenza studio italiano | Stagione in Australia è indicatore fuorviante per fare previsioni

Importante sentinella per la circolazione dei ceppi - Ciccozzi, 'allarmismi non sempre giustificati' Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - L'idea che la stagione influenzale in Australia, indicata spesso come cartina di tornasole per capire come sarà in Europa, possa dirci cosa avverrà a breve n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

influenza studio italiano stagione in australia indicatore fuorviante per fare previsioni

