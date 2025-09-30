*Inflazione | Istat a settembre -0,2% +1,6% su anno**
Roma, 30 set. (Adnkronos) - Secondo le stime preliminari dell'Istat a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, si attesta a -0,2% su base mensile e a +1,6% su base annua (come nel mese precedente). La stabilità del tasso d'inflazione - continua l'istituto di statistica - sottende andamenti differenziati dei diversi aggregati di spesa: in rallentamento i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +5,6% a +4,8%), in accelerazione quelli degli Alimentari lavorati (da +2,7% a +3,0%) e degli Energetici regolamentati (da +12,9% a +14,0%), a cui si aggiunge la ripresa dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -6,3% a -5,2%). 🔗 Leggi su Iltempo.it
