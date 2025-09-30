Inflazione a settembre +1,6% anno su anno Il carrello della spesa aumenta del 3,2% in lieve rallentamento
A settembre l’ inflazione in Italia resta stabile: si conferma al +1,6% su base annua, lo stesso livello registrato ad agosto. Lo certificano le stime preliminari diffuse dall’ Istat, secondo cui la dinamica dei prezzi riflette “andamenti differenziati dei diversi aggregati di spesa”, con tendenze opposte che si compensano a vicenda. Su base mensile, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al netto dei tabacchi, segna una variazione negativa di -0,2%. Guardando agli indici più vicini all’esperienza quotidiana delle famiglie, il cosiddetto “carrello della spesa ” (beni alimentari, per la cura della casa e della persona) registra un lieve rallentamento, passando dal +3,4% di agosto al +3,2% di settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
