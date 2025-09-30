Infinito è scontro sul Consiglio | Solo una sfilata di retorica Mi è stato impedito di parlare
Un’occasione persa su un tema che tocca tutti da vicino: quello della legalità. Andrea Villa, capogruppo della Lega, è rimasto un po’ deluso dal consiglio comunale aperto convocato dalla maggioranza a 15 anni di distanza dall’ operazione Infinito contro la ‘ndrangheta. La seduta si è svolta sabato in municipio con due partecipazioni importanti: quella di Salvatore Bellomo (il magistrato che ha coordinato le indagini) e del colonnello Cataldo Pantaleo (ai tempi comandante della Compagnia dei carabinieri di Desio). La caratteristica del Consiglio aperto è quella di poter offrire la possibilità di intervento a chiunque, non solo a chi siede tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: infinito - scontro
IL CASTELLO DELL’INFINITO Lo scontro finale sta per iniziare. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell’Infinito, film diretto da Haruo Sotozaki, vede protagonista Tanjiro Kamado, un ragazzo unitosi a un’organizzazione dedita alla caccia dei demon - facebook.com Vai su Facebook
La battaglia finale ha inizio. Il destino dell’umanità si decide ora. DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – IL CASTELLO DELL’INFINITO Preparatevi a uno scontro epico tra luce e tenebre. Solo al cinema dall'11 settembre. https://ucicinemas.it - X Vai su X
Vallecrosia, scontro in Consiglio sui fondi del Civ - Vallecrosia – «Non soltanto il Comune ha subito un danno d'immagine ma anche le associazioni di categoria. ilsecoloxix.it scrive