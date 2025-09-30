Indonesia decine di studenti sotto le macerie
In Indonesia è crollata la scuola islamica Al Khoziny, nella città di Sidoarjo. Ci sono morti e numerosi feriti tra gli studenti, molti dei quali sono rimasti sotto le macerie: gli studenti hanno tutti tra i 12 e i 18 anni e al momento del crollo stavano recitando le preghiere. I soccorritori sono al lavoro da ore per cercare di salvare i ragazzi rimasti intrappolati. Il crollo è avvenuto in una zona dell'edificio che era in fase di ampliamento non autorizzato. Le studentesse stavano invece pregando una diversa ala della scuola e per questo sono riuscite a fuggire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: indonesia - decine
In Indonesia decine di cittadini hanno fatto irruzione a casa di un parlamentare per derubarlo
Indonesia, decine di morti per frane e inondazioni
Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi
Crolla una scuola a Giava in Indonesia: diversi morti e decine di dispersi - X Vai su X
Alluvioni lampo devastano l’Indonesia: decine di vittime e dispersi a Bali e nei villaggi vicini - facebook.com Vai su Facebook
Crolla scuola in Indonesia, un ragazzo morto e decine dispersi sotto le macerie: le immagini - Una scuola islamica a Sidoarjo, nella regione indonesiana della Giava Orientale, è crollata nel pomeriggio di lunedì 29 settembre ... Lo riporta fanpage.it
Indonesia, crolla la scuola islamica di Sidoarjo: le immagini da sotto le macerie - In Indonesia i soccorritori hanno portato ossigeno e acqua agli studenti intrappolati sotto le macerie della scuola islamica Al Khoziny nella città di ... Da msn.com