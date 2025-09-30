Indonesia crollata scuola islamica Al Khoziny vicino Giava durante lavori di ristrutturazione 3 morti oltre 100 feriti 38 dispersi - VIDEO
Un guardiano della scuola, Abdus Salam Mujib, ha raccontato che il cedimento è avvenuto mentre degli operai stavano gettando una colata di cemento per aggiungere un piano all’edificio Tragedia nella città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, dove il crollo della scuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Le immagini dalla #scuola che è crollata su 100 studenti in #Indonesia. Voci sotto le macerie - X Vai su X
3BMeteo. . Indonesia. Una casa è crollata a Bali per via delle piogge torrenziali che hanno provocato gravi alluvioni e smottamenti. Il bilancio è di almeno 16 vittime e oltre 600 sfollati, con danni ingenti a strade, ponti e abitazioni soprattutto nelle zone di Denp - facebook.com Vai su Facebook
Tre morti e 38 dispersi nel crollo di una scuola islamica in Indonesia - Il 30 settembre i soccorritori indonesiani stanno cercando sopravvissuti tra le macerie di una scuola islamica crollata il giorno prima a Sidoarjo, sull’isola di Java. Scrive internazionale.it
Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Da tg24.sky.it