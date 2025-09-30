Indonesia crollata scuola islamica Al Khoziny vicino Giava durante lavori di ristrutturazione 3 morti oltre 100 feriti 38 dispersi - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guardiano della scuola, Abdus Salam Mujib, ha raccontato che il cedimento è avvenuto mentre degli operai stavano gettando una colata di cemento per aggiungere un piano all’edificio Tragedia nella città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, dove il crollo della scuo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

indonesia crollata scuola islamica al khoziny vicino giava durante lavori di ristrutturazione 3 morti oltre 100 feriti 38 dispersi video

© Ilgiornaleditalia.it - Indonesia, crollata scuola islamica Al Khoziny vicino Giava durante lavori di ristrutturazione, 3 morti, oltre 100 feriti, 38 dispersi - VIDEO

In questa notizia si parla di: indonesia - crollata

indonesia crollata scuola islamicaTre morti e 38 dispersi nel crollo di una scuola islamica in Indonesia - Il 30 settembre i soccorritori indonesiani stanno cercando sopravvissuti tra le macerie di una scuola islamica crollata il giorno prima a Sidoarjo, sull’isola di Java. Scrive internazionale.it

indonesia crollata scuola islamicaIndonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Crollata Scuola Islamica