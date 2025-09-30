Indonesia crolla una scuola in provincia di Giava | 3 morti e 38 dispersi Si scava tra le macerie

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito la città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, dove il crollo di una scuola islamica, la Al Khoziny, ha causato la morte di almeno tre studenti. Il bilancio, purtroppo, è destinato a salire, dato che si stima che altre 38 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Almeno 100 studenti sono rimasti feriti. Le operazioni di soccorso e le difficoltà incontrate. I soccorritori, tra cui polizia e soldati, hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte per salvare le vittime. Finora sono stati estratti otto sopravvissuti, deboli e feriti, ai quali è stato fornito ossigeno e acqua mentre si lavorava per liberarli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

indonesia crolla una scuola in provincia di giava 3 morti e 38 dispersi si scava tra le macerie

© Lapresse.it - Indonesia, crolla una scuola in provincia di Giava: 3 morti e 38 dispersi. Si scava tra le macerie

In questa notizia si parla di: indonesia - crolla

Indonesia, crolla una scuola a Sidoarjo: al lavoro i soccorritori

Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi 

Crolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie

indonesia crolla scuola provinciaIndonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Lo riporta tg24.sky.it

indonesia crolla scuola provinciaIndonesia, crolla scuola islamica: morti e decine di dispersi tra gli studenti - L’edificio scolastico è collassato a Sidoarjo nella provincia indonesiana di Giava Orientale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Crolla Scuola Provincia