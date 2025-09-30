Indonesia crolla una scuola in provincia di Giava | 3 morti e 38 dispersi Si scava tra le macerie
Una tragedia ha colpito la città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, dove il crollo di una scuola islamica, la Al Khoziny, ha causato la morte di almeno tre studenti. Il bilancio, purtroppo, è destinato a salire, dato che si stima che altre 38 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Almeno 100 studenti sono rimasti feriti. Le operazioni di soccorso e le difficoltà incontrate. I soccorritori, tra cui polizia e soldati, hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte per salvare le vittime. Finora sono stati estratti otto sopravvissuti, deboli e feriti, ai quali è stato fornito ossigeno e acqua mentre si lavorava per liberarli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: indonesia - crolla
Indonesia, crolla una scuola a Sidoarjo: al lavoro i soccorritori
Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi
Crolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie
#Indonesia Crolla una scuola islamica a #Sidoarjo, a Giava: 3 morti, 38 persone intrappolate. "Dovrebbero esserci dei sopravvissuti", fa sapere il Capo dell'Agenzia di Soccorso locale. Al momento del cedimento gli studenti erano riuniti per pregare - X Vai su X
3BMeteo. . Indonesia. Una casa è crollata a Bali per via delle piogge torrenziali che hanno provocato gravi alluvioni e smottamenti. Il bilancio è di almeno 16 vittime e oltre 600 sfollati, con danni ingenti a strade, ponti e abitazioni soprattutto nelle zone di Denp - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Lo riporta tg24.sky.it
Indonesia, crolla scuola islamica: morti e decine di dispersi tra gli studenti - L’edificio scolastico è collassato a Sidoarjo nella provincia indonesiana di Giava Orientale. Come scrive msn.com