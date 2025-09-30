Indonesia crolla una scuola in provincia di Giava | 3 morti e 38 dispersi Si scava tra le macerie

Una tragedia ha colpito la città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, dove il crollo di una scuola islamica, la Al Khoziny, ha causato la morte di almeno tre studenti. Il bilancio, purtroppo, è destinato a salire, dato che si stima che altre 38 persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Almeno 100 studenti sono rimasti feriti. Le operazioni di soccorso e le difficoltà incontrate. I soccorritori, tra cui polizia e soldati, hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte per salvare le vittime. Finora sono stati estratti otto sopravvissuti, deboli e feriti, ai quali è stato fornito ossigeno e acqua mentre si lavorava per liberarli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

