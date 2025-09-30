Indonesia crolla scuola | 3 studenti morti e altri 38 intrappolati sotto le macerie

30 set 2025

Si teme che il bilancio della tragedia possa aggravarsi. Soccorsi sono resi difficili dall'instabilità dei  resti dell'edificio. Lo strazio dei genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

indonesia crolla scuola 3Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. Lo riporta tg24.sky.it

indonesia crolla scuola 3Crolla una scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati - Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie. Come scrive ansa.it

