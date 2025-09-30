Indonesia crolla la scuola islamica di Sidoarjo | le immagini da sotto le macerie
In Indonesia i soccorritori hanno portato ossigeno e acqua agli studenti intrappolati sotto le macerie della scuola islamica Al Khoziny nella città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, mentre lavoravano disperatamente per liberare i sopravvissuti. Almeno tre studenti sono morti nel crollo, più di 100 sono rimasti feriti e decine sono rimasti sepolti sotto le macerie. I soccorritori, la polizia e i soldati hanno scavato per tutta la notte e hanno estratto otto sopravvissuti. I soccorritori hanno individuato altri corpi, il che indica che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: indonesia - crolla
Indonesia, crolla una scuola a Sidoarjo: al lavoro i soccorritori
Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi
Crolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie
#Indonesia Crolla una scuola islamica a #Sidoarjo, a Giava: 3 morti, 38 persone intrappolate. "Dovrebbero esserci dei sopravvissuti", fa sapere il Capo dell'Agenzia di Soccorso locale. Al momento del cedimento gli studenti erano riuniti per pregare - X Vai su X
3BMeteo. . Indonesia. Una casa è crollata a Bali per via delle piogge torrenziali che hanno provocato gravi alluvioni e smottamenti. Il bilancio è di almeno 16 vittime e oltre 600 sfollati, con danni ingenti a strade, ponti e abitazioni soprattutto nelle zone di Denp - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia, crolla una scuola in provincia di Giava: 3 morti e 38 dispersi. Si scava tra le macerie - Una tragedia ha colpito la città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, dove il crollo di una scuola islamica, la Al Khoziny, ha ... Segnala msn.com
Indonesia, crolla scuola a Giava: 3 morti e 38 intrappolati sotto le macerie - Tre studenti hanno perso la vita nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale. tg24.sky.it scrive