Indonesia crolla la scuola islamica di Sidoarjo | le immagini da sotto le macerie

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Indonesia i soccorritori hanno portato ossigeno e acqua agli studenti intrappolati sotto le macerie della scuola islamica Al Khoziny nella città di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, mentre lavoravano disperatamente per liberare i sopravvissuti. Almeno tre studenti sono morti nel crollo, più di 100 sono rimasti feriti e decine sono rimasti sepolti sotto le macerie. I soccorritori, la polizia e i soldati hanno scavato per tutta la notte e hanno estratto otto sopravvissuti. I soccorritori hanno individuato altri corpi, il che indica che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

