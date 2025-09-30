incursioni di droni in danimarca parigi indaga su petroliera fantasma russa vertice ue a copenaghen arrivano esperti ucraini e sistemi di difesa alleati

Roma, 30 settembre 2025 - Domani a Copenaghen è in programma un vertice informale Ue sui temi difesa e Ucraina. I Paesi Ue si riuniscono in un momento molto delicato e per l'occasione le autorità danesi hanno chiesto garanzie di sicurezza a Stati Uniti, Germania, Francia e Svezia contro eventuali altre invasioni di droni, probabilmente russi. E il giorno seguente si terrà invece il settimo vertice della Comunità politica europea (Cpe, o Epc dall'acronimo in inglese). Laser anti droni, Ue e Nato li vogliono per il muro di difesa dell’Europa I sospetti che i droni su Copenaghen fossero russi è al centro dell'indagine aperta dalle autorità francesi sulla petroliera Pushpa, battente bandiera del Benin, ma che si ritiene sia parte della flotta fantasma russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

