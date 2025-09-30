Incredulità e lacrime fra i banchi di scuola l' Iiss Galilei | Riflettete sul valore della vita

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In momenti come questo, ogni parola sembra insufficiente. La scomparsa di un giovane colpisce profondamente e invita tutti noi a riflettere sul valore della vita, della vicinanza e dell’ascolto reciproco”. Il dirigente, i docenti, il personale Ata e tutta la comunità scolastica dell’istituto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incredulit - lacrime

Scuola, tutti in classe: si torna tra i banchi con le novità - Si torna in classe in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incredulit224 Lacrime Banchi Scuola