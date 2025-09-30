Netanyahu umiliato nello Studio Ovale, Hamas sputa sul piano USA e chiede uno Stato armato. Fine dei giochi? Ho visto Trump lanciare un piano di pace come si lancia un bicchiere vuoto in un bar di Las Vegas alle tre del mattino: con rumore, prepotenza e la sensazione che qualcuno finirà sangu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Netanyahu, il tycoon stana Hamas: tra minacce, scuse forzate e Nobel mancati, Gaza è sull’orlo dell’apocalisse