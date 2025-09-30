Incontro Trump-Netanyahu il tycoon stana Hamas | tra minacce scuse forzate e Nobel mancati Gaza è sull’orlo dell’apocalisse

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu umiliato nello Studio Ovale, Hamas sputa sul piano USA e chiede uno Stato armato. Fine dei giochi? Ho visto Trump lanciare un piano di pace come si lancia un bicchiere vuoto in un bar di Las Vegas alle tre del mattino: con rumore, prepotenza e la sensazione che qualcuno finirà sangu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incontro trump netanyahu il tycoon stana hamas tra minacce scuse forzate e nobel mancati gaza 232 sull8217orlo dell8217apocalisse

© Ilgiornaleditalia.it - Incontro Trump-Netanyahu, il tycoon stana Hamas: tra minacce, scuse forzate e Nobel mancati, Gaza è sull’orlo dell’apocalisse

In questa notizia si parla di: incontro - trump

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

incontro trump netanyahu tycoonGuerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Hamas frena: "Sbilanciato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Riporta tg24.sky.it

incontro trump netanyahu tycoonBenjamin Netanyahu incontra Donald Trump alla Casa Bianca: la diretta - Il leader israeliano a Washington a colloquio dal presidente americano per discutere di un piano per Gaza. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Trump Netanyahu Tycoon