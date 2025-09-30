Incinta di 8 mesi muore nel giorno del suo compleanno | il compagno ricoverato a Casa Sollievo

È ricoverato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a causa di un trauma facciale il compagno trentenne di Ilaria Forgione, la ragazza 25enne morta nel giorno del suo venticinquesimo compleanno in un incidente stradale avvenuto domenica 28 settembre sulla strada provinciale 55 a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

