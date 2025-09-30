Incinta di 8 mesi Ilaria muore nel giorno del compleanno | l’orrore in un istante accanto a lei il fidanzato

Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia. Ilaria Forgione, 25 anni, è morta in un incidente stradale nel giorno del suo compleanno, sulla strada provinciale 55 nei pressi di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. La giovane donna, originaria del Foggiano, viaggiava a bordo di un’ auto guidata dal compagno trentenne, con cui stava probabilmente celebrando la ricorrenza. A bordo anche un ragazzo minorenne, seduto sui sedili posteriori. L’auto ha perso il controllo, si è schiantata contro un muretto in cemento e si è ribaltata. Per Ilaria non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

