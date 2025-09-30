Incidenti stradali | a Genova 13 morti da inizio anno

Sono 13 i morti da inizio anno, sulle strade di Genova, a causa di incidenti stradali. Da questo numero è partita una discussione in consiglio comunale sulla sicurezza stradale in città.A interrogare la giunta, il consigliere Pd Enrico Vassallo: “Dopo i 15 morti del 2022, abbiamo nuovamente un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

