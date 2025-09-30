Incidenti stradali | a Genova 13 morti da inizio anno
Sono 13 i morti da inizio anno, sulle strade di Genova, a causa di incidenti stradali. Da questo numero è partita una discussione in consiglio comunale sulla sicurezza stradale in città.A interrogare la giunta, il consigliere Pd Enrico Vassallo: “Dopo i 15 morti del 2022, abbiamo nuovamente un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: incidenti - stradali
Incidenti stradali, l’anno peggiore. Vittime in aumento: 62 i morti. Registrati 300 feriti in più
A Bologna ci sono sempre meno incidenti stradali con morti e feriti
Maxi inchiesta ad Avellino su falsi incidenti stradali: 58 imputati a giudizio per truffa assicurativa
Sono in calo, in provincia di Sondrio, gli incidenti stradali accertati con il coinvolgimento di animali selvatici passati dai 46 di novembre ai 31 del mese scorso in base al report mensile stilato dal Corpo di polizia locale della provincia di Sondrio guidato da Pier - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti stradali, i familiari delle vittime: "Servono dossi e pene severe" https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/incidenti-stradali-i-familiari-delle-vittime-servono-dossi-e-pene-severe-edd73a7f-9367-448d-a035-8e51af719c11.html?wt_mc=2.www.tw.rain - X Vai su X
Incidente in corso Europa a Genova: scooter contro auto - incidente in corso Europa a Genova: una ragazza di 17 anni in scooter è stata portata d’urgenza al San Martino in codice rosso dopo uno scontro con un’auto. Come scrive ligurianotizie.it
Sicurezza stradale, potenziati i controlli a Genova. “Basta soste selvagge, presidi fissi dei vigili” - Più agenti davanti alle scuole e nei punti a maggior rischio ... Scrive ilsecoloxix.it