Incidente tra Teggiano e Polla | due donne ferite si indaga

Tensione, stamattina, sulla provinciale tra Teggiano e Polla. Per cause da accertare, infatti, tre veicoli si sono scontrati violentemente: pare che una delle vetture coinvolte viaggiasse contromano. Di due donne ferite, intanto, il bilancio del sinistro su cui sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

