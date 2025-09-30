Incidente tra Teggiano e Polla | due donne ferite si indaga

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione, stamattina, sulla provinciale tra Teggiano e Polla. Per cause da accertare, infatti, tre veicoli si sono scontrati violentemente: pare che una delle vetture coinvolte viaggiasse contromano. Di due donne ferite, intanto, il bilancio del sinistro su cui sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

incidente - teggiano

Violento incidente stradale sulla provinciale che collega Teggiano e Polla, tre i veicoli coinvolti nello scontro - Una delle auto avrebbe imboccato l’incrocio contromano, probabilmente a causa di una manovra errata o di una distrazione ... Lo riporta infocilento.it

