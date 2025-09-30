Grosseto, 30 settembre 2025 – Grave incidente stradale nella notte sull’Aurelia. Intorno all’1,30, nei pressi dell’uscita di Rispescia in direzione Livorno, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto, la polizia stradale, il 118 e il personale dell’Anas. I vigili del fuoco hanno liberato due persone dall’interno dell’abitacolo, un uomo e una donna che sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Per liberare i due è stato necessario tagliare il tetto dell’autovettura e rimuovere il parabrezza. Il traffico è rimasto bloccato per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sull’Aurelia, auto esce di strada e si ribalta. Due feriti