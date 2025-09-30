Incidente sull’Aurelia auto esce di strada e si ribalta Due feriti
Grosseto, 30 settembre 2025 – Grave incidente stradale nella notte sull’Aurelia. Intorno all’1,30, nei pressi dell’uscita di Rispescia in direzione Livorno, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto, la polizia stradale, il 118 e il personale dell’Anas. I vigili del fuoco hanno liberato due persone dall’interno dell’abitacolo, un uomo e una donna che sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Per liberare i due è stato necessario tagliare il tetto dell’autovettura e rimuovere il parabrezza. Il traffico è rimasto bloccato per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - sull
Andrea Selleri muore nell’incidente in galleria sull’A14
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt
Sull'incidente mortale la Procura ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. - X Vai su X
Incidente sulla SS 16 a Monopoli ATTENZIONE ? ?Incidente pochi istanti fa lungo la Strada Statale 16 all'altezza di contrada L'Assunta a Monopoli, in corrispondenza dello svincolo per Fasano. ?Un veicolo è rimasto coinvolto sull'isola spartitraffico ce - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull’Aurelia, auto esce di strada e si ribalta. Due feriti - Per liberare le persone bloccate nell’auto è stato necessario tagliare il tetto della vettura e rimuovere anche il parabrezza ... Si legge su lanazione.it