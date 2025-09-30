Incidente sul lavoro nel Bresciano un operaio cade da un ponteggio | è grave

Un operaio di 55 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente lavorativo nei pressi di Ponte Zanano, frazione del comune di Sarezzo (Brescia). L'uomo, caduto da un ponteggio, è stato trasferito in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

? DRAMMATICO INCIDENTE SUL LAVORO | MESSINA, ELETTRICISTA MUORE A 61 ANNI leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/30/incidente-sul-lavoro-a-messina-perde-la-vita-elettricista-61enne - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un grave #incidente sul lavoro. A #Marcianise, nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. #Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X

Incidente sul lavoro nel Cremonese: ferito un operaio bresciano di 64 anni - L'uomo, nel tentativo di coprire una motosega con un telo, è inciampato cadendo e colpendo l’attrezzo, procurandosi una grave ferita alla testa e la frattura del femore. Da quibrescia.it

Sarezzo, operaio al Civile con l’elisoccorso dopo una caduta - Stando alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe provocato lesioni serie. giornaledibrescia.it scrive