Incidente sul lavoro nel Bresciano un operaio cade da un ponteggio | è grave

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 55 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente lavorativo nei pressi di Ponte Zanano, frazione del comune di Sarezzo (Brescia). L'uomo, caduto da un ponteggio, è stato trasferito in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

