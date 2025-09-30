Incidente sul lavoro cade dalla scala e precipita su un' auto | grave operaio
Incidente sul lavoro a Ostuni. Un operaio di 49 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brindisi, in seguito ad una caduta da un'altezza di tre metri che si è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
? DRAMMATICO INCIDENTE SUL LAVORO | MESSINA, ELETTRICISTA MUORE A 61 ANNI leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/30/incidente-sul-lavoro-a-messina-perde-la-vita-elettricista-61enne - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un grave #incidente sul lavoro. A #Marcianise, nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. #Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X
Cade dalla scala e precipita su un'auto dopo un volo di tre metri: operaio grave in ospedale - Un operaio di 49 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brindisi, in seguito ad una caduta da un'altezza di tre metri che si ... quotidianodipuglia.it scrive
Incidente sul lavoro nel Bresciano, un operaio cade da un ponteggio: è grave - Un operaio di 55 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente lavorativo nei pressi di Ponte Zanano, frazione del comune di Sarezzo (Brescia) ... Lo riporta fanpage.it