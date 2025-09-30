Incidente sul lavoro cade dalla scala e precipita su un' auto | grave operaio

Quotidianodipuglia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro a Ostuni. Un operaio di 49 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brindisi, in seguito ad una caduta da un'altezza di tre metri che si è. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente sul lavoro, cade dalla scala e precipita su un'auto: grave operaio

incidente - lavoro

incidente lavoro cade scalaCade dalla scala e precipita su un'auto dopo un volo di tre metri: operaio grave in ospedale - Un operaio di 49 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brindisi, in seguito ad una caduta da un'altezza di tre metri che si ... quotidianodipuglia.it scrive

