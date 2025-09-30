Incidente stradale sulla superstrada FiPiLi

Sulla superstrada FiPiLi, a causa di un incidente avvenuto al km 9.8 che ha provocato lo spostamento del new jersey centrale, si sono formati 7 km di coda tra Firenze-Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione mare e 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it