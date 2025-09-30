Incidente stradale sulla superstrada FiPiLi
Sulla superstrada FiPiLi, a causa di un incidente avvenuto al km 9.8 che ha provocato lo spostamento del new jersey centrale, si sono formati 7 km di coda tra Firenze-Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione mare e 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Tragico incidente stradale: un morto e due feriti
Due cugini morti in #incidente stradale, il conducente dell'altra auto indagato per omicidio stradale e fuga - X Vai su X
ULTIM'ORA-Grave incidente stradale a pochi metri dal Bosco di Capodimonte: uno dei due feriti è in fin di vita - facebook.com Vai su Facebook
Doppio incidente sulla Fi-Pi-Li: traffico in tilt fra Ginestra e Lastra a Signa - Livorno per un doppio incidente stradale nella zona di Lastra a Signa. msn.com scrive
Maltempo e incidenti: camion si ribalta, tre feriti. Paura all’uscita della FiPiLi - È successo sullo svincolo della superstrada a Empoli centro, all’altezza dell’imbocco della Sr429. Come scrive lanazione.it