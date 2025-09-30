Incidente in tangenziale a Orbassano | braccio di un camion gru urta cavalcavia disagi per il traffico
Qualche problema di traffico si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 settembre 2025, sulla tangenziale sud in direzione sud Savona-Piacenza a causa di un incidente avvenuto poco dopo lo svincolo del Sito Interporto, sul territorio comunale di Orbassano. La gru montata su un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale
