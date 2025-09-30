Incidente a Torino | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta in carreggiata Grave in ospedale uno dei due conducenti

Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, all'incrocio tra via Bologna e corso Novara a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Hyundai I10 e una Fiat Panda che si è ribaltata in carreggiata.Il conducente di quest'ultima vettura, un 35enne, è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

