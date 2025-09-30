Incidente a Torino Mirafiori Nord | camper si ribalta in carreggiata allarme tra i residenti
Trambusto nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, in via Sanremo a Torino. Un camper, che viaggiava a velocità elevata, si è improvvisamente ribaltato in carreggiata quasi all'altezza dell'incrocio con via Dina. Secondo i residenti si tratta di uno dei quattro camper abitati da persone di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - torino
Incidente a Torino Borgo Po: scontro tra due scooter, entrambi i centauri in ospedale e grosso ingorgo
Incidente domestico a Torino Borgo Po: donna cade dal balcone di casa, è grave in ospedale
L'incidente tra minicar e scooter a Chieri diventa tragedia: è morto il centauro Francesco Rosatti di Torino
Torino: 84enne muore in seguito ad un incidente col trattore https://ilmetropolitano.it/2025/09/29/torino-84enne-muore-in-seguito-ad-un-incidente-col-trattore/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Torino, bambino di 5 anni cade dal balcone del piano rialzato. È in codice rosso. L'incidente in corso Taranto. Secondo le prime ricostruzioni stava giocando - facebook.com Vai su Facebook
Torino, incidente nella notte a Mirafiori Nord: camper si ribalta in via Sanremo - Attimi di paura nella serata di lunedì 29 settembre 2025 a Mirafiori Nord, dove un camper si è ribaltato in carreggiata in via Sanremo, quasi all’altezza dell’incrocio con via Dina. Come scrive giornalelavoce.it
Incidente a Torino Mirafiori Nord: camper si ribalta in carreggiata, allarme tra i residenti - Nucera (Moderati): "Problema che va avanti da una settimana, avrebbe potuto uccidere qualcuno" ... torinotoday.it scrive