Incidente a Torino Mirafiori Nord | camper si ribalta in carreggiata allarme tra i residenti

Torinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trambusto nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, in via Sanremo a Torino. Un camper, che viaggiava a velocità elevata, si è improvvisamente ribaltato in carreggiata quasi all'altezza dell'incrocio con via Dina. Secondo i residenti si tratta di uno dei quattro camper abitati da persone di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - torino

Incidente a Torino Borgo Po: scontro tra due scooter, entrambi i centauri in ospedale e grosso ingorgo

Incidente domestico a Torino Borgo Po: donna cade dal balcone di casa, è grave in ospedale

L'incidente tra minicar e scooter a Chieri diventa tragedia: è morto il centauro Francesco Rosatti di Torino

incidente torino mirafiori nordTorino, incidente nella notte a Mirafiori Nord: camper si ribalta in via Sanremo - Attimi di paura nella serata di lunedì 29 settembre 2025 a Mirafiori Nord, dove un camper si è ribaltato in carreggiata in via Sanremo, quasi all’altezza dell’incrocio con via Dina. Come scrive giornalelavoce.it

incidente torino mirafiori nordIncidente a Torino Mirafiori Nord: camper si ribalta in carreggiata, allarme tra i residenti - Nucera (Moderati): "Problema che va avanti da una settimana, avrebbe potuto uccidere qualcuno" ... torinotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente Torino Mirafiori Nord